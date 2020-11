Youssoufa Moukoko estreou-se neste sábado pela equipa principal do Borussia Dortmund, com 16 anos e um dia. Erling Haaland deu nas vistas com quatro golos no triunfo frente ao Hertha de Berlim (5-2), mas não deixou de elogiar o jovem nascido nos Camarões e naturalizado alemão.



«O Moukoko é o maior talento do Mundo, nesta altura. 16 anos e um dia…é incrível. Tem uma grande carreira à sua frente», salientou o norueguês, de 20 anos.



Se Moukoko é o maior talento mundial, em que patamar fica Erling Haaland? «Já tenho mais de 20 anos, portanto estou a ficar velho. É assim que as coisas são», disse o avançado, sem esboçar um sorriso.