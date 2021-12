João Félix é um espectador especial no Benfica-Dínamo Kiev, da UEFA Youth League.

No dia seguinte a festejar no Estádio do Dragão a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões [ver vídeo], após a vitória do Atlético de Madrid sobre o FC Porto, o internacional português foi visto no Seixal.

O avançado ex-Benfica já havia marcado recentemente presença na Luz, na receção dos encarnados ao Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões.