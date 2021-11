O diretor técnico do Leipzig, Christopher Vivell, explicou a filosofia do clube e usou o Benfica como exemplo de que o tempo de jogo é determinante para a evolução dos jovens jogadores.

Para o responsável do clube da Bundesliga, «a estrutura» que está montada «não é feita para a Youth League», ao contrário daquilo que acontece nos 'encarnados'.

«O Benfica tem uma equipa B, uma equipa Sub-23 e uma equipa Sub-19. Dessas três equipas, eles podem contar com cerca de 80 jogadores que podem ser usados ​​na Youth League. Eles mantêm os seus melhores jovens jogadores no clube por mais tempo. Nós escolhemos deliberadamente um caminho diferente», afirmou Christopher Vivell ao Sportbuzzer.

O responsável do Leipzig assumiu ainda que «os talentos desenvolvem-se melhor com tempo de jogo» e é por isso que o clube decide emprestar as promessas a equipas do segundo ou terceiro escalão.