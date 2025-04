O penálti convertido ao sétimo minuto pelo extremo Juan Hernández foi suficiente para o Barcelona avançar para a final da Youth League (0-1). Na tarde desta sexta-feira, em Nyon – na Suíça – os catalães eliminaram o AZ Alkmaar.

Assim, o Barcelona tem a oportunidade de se isolar no palmarés desta competição, com três conquistas, descolando do Chelsea. Os catalães fizeram a festa em 2014 e 2018.

Por sua vez, o AZ Alkmaar viu escapar a oportunidade de repetir o feito de 2023.

Na outra meia-final, ao princípio desta tarde, o Salzburgo – vencedor em 2017 – foi eliminado pelo Trabzonspor (1-2). Também em Nyon, o médio Lukic desperdiçou um penálti a favor dos austríacos, aos 39 minutos.

Na segunda parte, o extremo Kemal Turan adiantou os turcos, aos 73m. Na resposta, aos 85m, o central Schuster repôs a igualdade.

Todavia, quatro minutos volvidos, o médio Baskan devolveu a vantagem ao Trabzonspor.

O emblema turco anseia juntar-se a Barcelona, Olympiakos, Benfica, FC Porto, Real Madrid, Chelsea, AZ Alkmaar e Salzburgo na galeria de vencedores da Youth League.

A final está agendada para a tarde de segunda-feira, às 17h, em Nyon.