Com o segundo golo apontado na visita a casa do Inter Milão, o Benfica estabeleceu um novo recorde de golos numa edição da UEFA Youth League.

A equipa comandada por Vítor Vinha chegou, com o remate certeiro de Tiago Freitas, aos 37 golos nesta edição da competição, ultrapassando o registo que estava na posse do Chelsea desde 2014/15.

Há 11 anos, na segunda edição da prova, o conjunto inglês fez 36 golos em 10 jogos que terminaram com a conquista do título por parte dos Blues. As águias superaram agora esta marca no nono duelo, no qual ainda consolidaram o novo recorde com o terceiro golo no jogo, apontado por Francisco Silva, melhor marcador da equipa a par de Gonçalo Moreira (ambos com nove golos).

Até esta temporada, o melhor registo do Benfica datava da época 2015/16: 30 golos em oito jogos numa campanha que terminou nos quartos de final sob o comando de João Tralhão, atual adjunto de José Mourinho.

O Benfica venceu o Inter por 3-2 e apurou-se para a final four da Youth League, onde poderá ampliar o score para o qual Gonçalo Moreira e Francisco Silva são os maiores contribuintes.

VEJA NA GALERIA ASSOCIADA TODOS OS MARCADORES DOS 38 GOLOS DO BENFICA NESTA YOUTH LEAGUE

(artigo atualizado)