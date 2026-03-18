Benfica estabelece recorde absoluto de golos numa edição da Youth League
Águias superaram registo que tinha sido fixado pelo Chelsea há mais de dez anos. Equipa de Vítor Vinha fechou os quartos de final com 38 golos divididos por nove jogos
Águias superaram registo que tinha sido fixado pelo Chelsea há mais de dez anos. Equipa de Vítor Vinha fechou os quartos de final com 38 golos divididos por nove jogos
Com o segundo golo apontado na visita a casa do Inter Milão, o Benfica estabeleceu um novo recorde de golos numa edição da UEFA Youth League.
A equipa comandada por Vítor Vinha chegou, com o remate certeiro de Tiago Freitas, aos 37 golos nesta edição da competição, ultrapassando o registo que estava na posse do Chelsea desde 2014/15.
Há 11 anos, na segunda edição da prova, o conjunto inglês fez 36 golos em 10 jogos que terminaram com a conquista do título por parte dos Blues. As águias superaram agora esta marca no nono duelo, no qual ainda consolidaram o novo recorde com o terceiro golo no jogo, apontado por Francisco Silva, melhor marcador da equipa a par de Gonçalo Moreira (ambos com nove golos).
Até esta temporada, o melhor registo do Benfica datava da época 2015/16: 30 golos em oito jogos numa campanha que terminou nos quartos de final sob o comando de João Tralhão, atual adjunto de José Mourinho.
O Benfica venceu o Inter por 3-2 e apurou-se para a final four da Youth League, onde poderá ampliar o score para o qual Gonçalo Moreira e Francisco Silva são os maiores contribuintes.
VEJA NA GALERIA ASSOCIADA TODOS OS MARCADORES DOS 38 GOLOS DO BENFICA NESTA YOUTH LEAGUE
(artigo atualizado)