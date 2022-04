Os jogadores do Benfica que venceram a Youth League, na passada segunda-feira, com a histórica goelada ao Salzburgo (6-0), foram recebidos por mais de duas centenas de adeptos esta quinta-feira, na Câmara Municipal de Lisboa.

O anfitrião Carlos Moedas, presidente da autarquia, foi o primeiro a tomar da palavra para agradecer ao clube a forma como também destaca a cidade que o acolhe. «Queria primeiro agradecer ao Benfica, vocês são umas das maiores marcas de Lisboa e para mim é um grande orgulho ter-vos aqui. São uma marca que conseguiu ir do bairro para o Mundo. Isso é enorme. Vocês são campeões e é um orgulho enorme para todos nós e para a cidade e um orgulho enorme para as vossas famílias», começou por anunciar o presidente da autarquia junto dos jovens campeões.

Depois foi a vez do presidente do Benfica, Rui Costa, enaltecer a formação promovida pelo clube e agradecer a homenagem promovida pela autarquia. «É com natural satisfação e muita honra que hoje nos encontramos aqui, em nome no Benfica, agradeço à cidade de Lisboa por esta merecida receção aos heróis de Nyon. O Benfica é um clube de Lisboa, facto evidente logo no seu nome, mas desde sempre se projetou em todo o território português e em todo o Mundo», começou por dizer o dirigente.

Rui Costa falou depois da conquista de Nyon. «À quarta foi de vez. Um sonho que se tornou realidade. O Benfica conquistou a UEFA Youth League, um jogo perfeito, uma caminhada brilhante, um objetivo cumprido, um objetivo que assumimos e ambicionamos em cada início de temporada, porque a formação é, há alguns anos a esta parte, uma pedra basilar no projeto desportivo do Benfica», destacou.

Rui Costa reforçou depois a ideia que o principal objetivo da formação é que os jovens cheguem à equipa principal. «É um projeto em que estas conquistas que tanto nos orgulham, não são um fim, mas uma parte do percurso. Parte de um caminho que começa por formar com qualidade no plano desportivo, mas também em outras dimensões da vida, que passa por incutir nos jovens esta mística única, bem como os valores dos nossos fundadores, não esquecendo nunca que no Benfica todos os troféus são importantes e enriquecem o nosso museu, mas não esquece que todo este percurso é para formar jogadores à Benfica que venham a alinhar com sucesso na equipa principal», destacou ainda.