Cher Ndour, médio italiano da equipa de sub-19 do Benfica, vai ter um jogo especial, na próxima sexta-feira, frente à Juventus, na meia-final da Youth League. O médio que tem vindo a afirmar-se na equipa B conhece boa parte dos jogadores da equipa adversária e diz que isso é um «estímulo ainda maior» para ajudar o Benfica a chegar à quarta final desta competição.

«A Juventus é uma ótima equipa, para estar na Final Four têm de ser claramente fortes. Eu convivi no balneário da seleção com três ou quatro jogadores da Juventus os outros também os conheci como adversários quando jogava na Atalanta [onde fez parte da formação]. São claramente uma boa equipa, vai ser um bom jogo», começou por anunciar num português perfeito, com um sotaque pouco carregado e com um vocabulário rico para um jovem que chegou a apenas dois anos.

E o que Ndour nos pode contar sobre esta Juventus? «É uma equipa que tem boas individualidades, é uma equipa muito agressiva que pratica bom futebol, mas tem aspetos menos bons que vamos tentar aproveitar», contou.

Para o médio, trata-se de um jogo especial, até porque será a primeira vez que defronta uma equipa do seu país desde que chegou ao Benfica. «Para mim é um estímulo a mais. Desde que cheguei ao Benfica vai ser o meu primeiro jogo frente a uma equipa italiana e por isso estou ainda com mais vontade de ganhar», garantiu.

Ndour é médio, mas nesta edição da Youth Lague já marcou ao Bayern Munique e ao Barcelona. «Marcar é sempre bom, mas em primeiro lugar está a equipa. Se a equipa ganha e eu não marco fico mais feliz. Marcar é sempre bom, mas primeiro tenho de ajudar a equipa», referiu.

Um jogo em Nyon, na Suíça, onde o Benfica deverá contar com um forte apoio da comunidade emigrante portuguesa. «Sim, já nesta Youth League já tivemos dois ou três jogos fora em que tivemos muitos adeptos. Com o Bayern fora, com o Barça fora de casa também. Os adeptos são sempre mais um suporte que a equipa deve ter. Contamos com o apoio de muitos adeptos frente à Juventus», comentou ainda.

A terminar, Cher Ndour deixou uma garantia. «Posso prometer que vai ser um bom jogo, a equipa vai estar forte para fazer um grande jogo, claramente vamos tentar tudo para ganhar», destacou ainda.