Após a goleada no dérbi contra o Sporting, nos quartos de final da Youth League, os jogadores do Benfica fizeram a festa no relvado do estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Em comunhão com os adeptos que estavam numa das bancadas, os jovens jogadores dos encarnados cantaram «1904», em alusão à data de fundação do clube.



Esse momento aconteceu depois de atletas e equipa técnica terem estado à conversa numa «roda», Refira-se que as águias vão defrontar a Juventus, nas meias-finais da prova, a 22 de abril.



Ora veja: