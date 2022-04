O árbitro alemão Harm Osmers, de 37 anos, foi o designado pela UEFA para dirigir a final da Youth League entre Benfica e Salzburgo, confirmou o organismo.

Osmers vai ser auxiliado pelos compatriotas Robert Kempter e Eduard Beitinger, tendo Daniel Schlager como quarto árbitro.

A final joga-se em Nyon, na Suíça, no Centre Sportif de Colovray. O apito inicial está marcado para as 17 horas, num jogo que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

O Benfica conta, fruto da expulsão do guarda-redes Samuel Soares na meia-final ganha à Juventus, com um reforço de peso que já treinou este sábado em solo helvético.

O Salzburgo, adversário que o Benfica reencontra na final da Youth League depois de disputa do título de 2017, eliminou o Atlético de Madrid nas meias-finais.