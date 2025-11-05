Youth League: Benfica aplica mão cheia na receção ao Bayer Leverkusen
Encarnados não deixaram os farmacêuticos jogar durante os 90 minutos
O Benfica goleou na receção ao Bayer Leverkusen, por 5-0, em jogo da quarta jornada da fase liga da Youth League.
A jogar em casa, esta quarta-feira, a equipa sub-19 dos encarnados chegou cedo ao golo e ao nono minuto já vencia por uma bola. Duarte Soares agarrou-se à bola, conduziu para o meio e armou o remate em direção à baliza alemã. Em boa posição, Gonçalo Moreira aproveitou para desviar e enganar o guardião adversário.
Já perto do intervalo, aos 40 minutos, o Benfica aumentou a vantagem, numa jogada coletiva de enorme qualidade: Nilson Semedo viu Gonçalo Moreira solto no meio e passou para o jovem benfiquista, que tocou de calcanhar para Francisco Silva. O avançado devolveu para Gonçalo Moreira e este rematou para o fundo das redes.
Logo de seguida, aos 42 minutos, Francisco Silva aproveitou o cruzamento de Duarte Soares, na sequência de canto, e cabeceou para o fundo das redes, aumentando o marcador para 3-0.
De referir que durante toda a primeira parte, os encarnados tiveram a oportunidade de muito mais e podiam ter chegado ao intervalo a golear, mas o guarda-redes, o poste ou a falta de precisão não permitiram mais.
CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO
Depois do intervalo, a equipa de Vítor Vinha não tirou o pé do acelerador e foi à procura de mais golos. E eles apareceram! Aos 49 minutos, Eduardo Fernandes também escreveu o nome na lista de marcadores, após assistência de Gustavo Ferreira.
O golo que selou o marcador foi apontado aos 55 minutos, com Gil Neves a rematar com o pé direito e sem balanço a surpreender o guarda-redes dos farmacêuticos. Posteriormente, o Benfica ainda procurou a baliza, mas a bola não voltou a entrar. De notar que durante toda a partida, os alemães fizeram apenas um remate, enquanto o Benfica tentou por 27 vezes.
Com este resultado, as águias somaram a terceira goleada na presente edição da Youth League, depois do 7-1 ao Qarabag e 5-1 contra o Newcastle. Em Inglaterra, frente ao Chelsea, o coletivo português perdeu por 5-2.
No que toca à classificação, o Benfica, que a par do Chelsea é o melhor ataque da competição, com 19 golos marcados, está em quarto lugar, com nove pontos. O Bayer Leverkusen segue em 15.º, com sete.