Frente ao Estrela Vermelha, Gustavo Varela foi, por fim, a estrela do Benfica.

No primeiro de dois atos desta quinta-feira em Belgrado, o Benfica iniciou a participação na UEFA Youth League 2024/25 com uma vitória por 2-1 ante o Estrela Vermelha.

Gustavo Varela, autor dos dois golos dos jovens encarnados (13m, 51m), fez a diferença a favor da equipa orientada por Vítor Vinha, que esteve a vencer por 2-0 e acabou por manter uma vantagem tangencial de 2-1 quase 40 minutos (incluindo compensação), depois do golo de Maksimovic (57m).

O Benfica foi superior na primeira parte, foi para intervalo a vencer por 1-0, podia até ter feito mais golos, mas acabou por ver a formação sérvia, mais tarde, ameaçar o empate, com a diferença mínima que persistiu até ao apito final.

No entanto, os três pontos viajam para Portugal e o Benfica faz, logo no arranque, algo que não tinha feito na Youth League na época passada: vencer fora de casa. O que dá, já à partida, uma margem interessante para poder seguir na prova.

Entrada forte e golo ao minuto 13

O Benfica entrou logo a mostrar ao que ia a Belgrado e avisou aos dez segundos num forte remate de Olívio Tomé. A superioridade das águias estabeleceu-se nos primeiros minutos e Draskic negou depois o golo a Olívio Tomé (6m) e Gonçalo Moreira, na recarga, também cheirou a vantagem dos visitantes.

No entanto, o 1-0 não demorou muito: minuto 13, roubo de bola na construção inicial do Estrela Vermelha, Olívio Tomé tabelou curto com João Rêgo, fugiu pela esquerda e tocou ao meio para Gustavo Varela, já com o guarda-redes fora do alcance, desviar de pé direito para o fundo da baliza.

O Benfica teve mais domínio e controlo nos primeiros 45 minutos e Voitinovicius, na baliza, não teve muito trabalho. O Estrela teve um par de aproximações, mas não incomodaram a defensiva portuguesa. O 1-0, na verdade, até parecia curto.

Do bis de Varela ao fechar portas para a vitória

Na segunda parte, foi o Estrela Vermelha a tentar fazer o que o Benfica fez no início do jogo, mas quem marcou foi a equipa forasteira, novamente por Gustavo Varela, aos 51 minutos. Mérito para o trabalho de Leandro Santos na direita, sobre Duric, antes de um cruzamento desviado por Gustavo Varela para o fundo da baliza.

O 2-0 dava outro conforto e o Benfica esteve em vantagem durante grande parte do jogo, mas quase sempre pela diferença mínima. Isto porque os sérvios responderam seis minutos depois. Andrija Maksimovic, num lance de insistência na área, foi mais rápido no ataque à bola e fez o 2-1 de pé esquerdo.

Por essa altura, já a equipa da casa ia mostrando outros argumentos face ao pouco que conseguiu fazer na primeira parte e, se é verdade que o Benfica podia ter chegado ao 3-1, o empate também esteve perto e as águias, sem conseguirem maior eficácia, tiveram de fechar portas na sua defensiva.

Ao minuto 73, Voitinovicius emendou um erro próprio, ao voar para negar o 2-2 a Kostov, que resgatou a bola após um mau passe do guarda-redes na saída a jogar. O Benfica podia ter depois arrumado o assunto, mas Draskic brilhou na baliza por duas vezes no mesmo lance, negando o golo de cabeça a Rui Silva e num remate fortíssimo de Gonçalo Oliveira.

A dúvida manteve-se até aos instantes finais, mas o Benfica aguentou a vantagem e acabou por sair premiado com o triunfo, num jogo em que sofreu um pouco na reta final, mas foi globalmente melhor, justificando o triunfo.

Segue-se o duelo da equipa principal no Estádio Rajko Mitic, a partir das 17h45, num encontro que pode seguir AO MINUTO, no Maisfutebol.