O Benfica concedeu a primeira derrota na fase de grupos da Youth League esta quarta-feira, em San Sebastián, diante da Real Sociedad (1-2), depois de uma má abordagem ao jogo que custou dois golos nos primeiros treze minutos. A equipa de Pedro Valido, com um forte apoio dos adeptos, ainda conseguiu reduzir a diferença antes do intervalo com um grande golo de João Rêgo, mas depois sentiu muitas dificuldades na segunda parte a jogar contra o forte vento que se fez sentir no pequeno Estádio Zubieta XXI.

Confira o FILME DO JOGO

Com três alterações em relação ao primeiro jogo com a equipa basca, que o Benfica venceu, há duas semanas, por 2-1, no Seixal, a equipa comandada por Pedro Valido não entrou nada bem no jogo. A equipa portuguesa procurou impor o seu jogo desde o início, com um bloco bem subido, mas deixou-se surpreender com as transições rápidas da equipa de San Sebastián.

A Real Sociedad entrou mais na expetativa, mas aproveitou o espaço cedido pelos visitantes para abrir o marcador, logo aos 5 minutos, com Ramirez a descer pelo flanco direito e a cruzar para o desvio de Pablo Arenzana junto ao primeiro poste. O Benfica, com um forte apoio nas bancadas, procurou reagir rápido, aumentando a intensidade do jogo, mas voltou a consentir um segundo golo, aos 13 minutos, muito parecido com o primeiro, mas do lado contrário. Mariezkurrena, com uma grande passe, abriu na esquerda para a subida de Olarra que cruzou para o primeiro poste onde surgiu Iker Otadui a desviar de cabeça. Muito simples, muito eficaz, difícil de digerir para o Benfica.

Difícil de digerir porque os encarnados também já tinham contado com oportunidades para marcar, num jogo aberto, mas estavam a perder por 2-0 antes dos quinze minutos.

Sem perder a cabeça e com uma elevada posse de bola, o Benfica conseguiu um maior equilíbrio defensivo e voltou a pressionar junto da área basca.

Já perto do intervalo, Rafael Luís, na marcação de um livre, obrigou Velarde a aplicar-se, com a bola ainda a ir ao poste. Na sequência do mesmo lance, João rego reduziu a diferença com um grande golo. Uma trivela da direita, à partida com a intenção de cruzar, mas com a bola a desenhar um arco e a entrar junto ao segundo poste.

Segunda parte contra o vento

Um golo que dava uma nova vida ao Benfica para a segunda parte, mas a verdade é que a equipa de Pedro Valido não conseguiu transportar a boa pressão que exerceu sobre o adversário antes do intervalo e foram os bascos que entraram melhor na etapa complementar, com a conquista de três pontapés de canto nos primeiros minutos.

Com um ritmo de jogo bem mais baixo, o Benfica demorou a conseguir profundidade diante de uma Real Sociedad que, com os minutos a correrem, ia gerindo a curta vantagem com uma boa circulação de bola. Os portugueses ainda tentaram acelerar o jogo com passes longos, mas sentiram tremendas dificuldades a jogar contra o forte vento que se fez sentir em San Sebastian.

Já perto do final, a Real Sociedad ficou reduzida a dez, depois de Gorosabel, que tinha entrado ao minuto 74, ter visto dois amarelos num espaço de dois minutos. Tal como já tinha acontecido nos jogos com o Inter Milão e também no primeiro jogo com a Real Sociedad, em que os bascos terminaram o jogo com nove, o Benfica voltava a jogar em superioridade numérica, mas já não teve muito tempo para tirar partido dessa vantagem.

Nuno Félix, na sequência de um livre de Rafael Luís, ainda teve uma boa oportunidade para empatar, já em tempo de compensação, com um remate de cabeça, mas a bola passou por cima da trave.

Com este desaire, o Benfica segue no segundo lugar, com cinco pontos, agora apenas mais um do que a equipa basca, enquanto o líder Salzburgo, com sete pontos, vai ainda defrontar o Inter Milão que soma apenas dois pontos.