Começou mal – e com sinais do que vinha sendo o percurso desta época na Youth League – mas acabou bem e com hipóteses ainda vivas de continuidade na prova. Depois da derrota caseira de há cerca de uma semana, o Benfica foi a França vencer o Paris Saint-Germain por 3-2 na quarta jornada do grupo H e somou a primeira vitória na fase de grupos da competição, impondo, ao mesmo tempo, a primeira derrota e primeira perda de pontos aos gauleses.

A equipa comandada por Luís Araújo sofreu golo logo aos três minutos, mas conseguiu dar a volta ainda na primeira parte, com um bis de Luís Semedo e, pelo meio, um golo de Diego Moreira. No final, ainda sofreu depois do segundo golo do PSG, mas segurou a diferença mínima.

É certo que os encarnados continuam sem depender de si mesmos para o apuramento – até porque a Juventus venceu o Maccabi por 3-1 ao início desta tarde em Israel – mas estão nas contas para as duas últimas jornadas: receção à Juventus e visita ao Maccabi Haifa. A ver vamos do que é capaz o atual detento do troféu.

O jogo do Benfica começa da mesma maneira que acabou o último, com golo do Housni 😞



🤩 @UEFAYouthLeague | @PSG_inside 1 x 0 @SLBenfica#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/NeBRbUNNe0 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 11, 2022

No Stade Georges-Lefèvre, o PSG entrou em grande, chegando ao golo ao terceiro minuto, numa jogada rápida em que Noha Lemina, pela direita, assistiu Ilyes Housni ao centro, com o avançado a contornar André Gomes e a encostar para o fundo da baliza (1-0).

O Benfica acabou, contudo, por arrancar uma primeira parte superior a partir dos 14 minutos, altura do empate apontado por Luís Semedo, de cabeça, após cruzamento de Diego Moreira.

Bem na pressão no meio-campo adversário e sem deixar tanto o PSG sair como nos minutos iniciais, o Benfica foi criando perigo e deu a volta ao marcador nos instantes finais da primeira parte. Aos 39 minutos, Diego Moreira viu Mouquet negar-lhe o 1-2 no primeiro remate, mas conseguiu mesmo o golo na recarga. Pouco depois, aos 45+1m, Lamy fez falta sobre Hugo Félix para um penálti que Luís Semedo transformou no 1-3 no marcador e no bis na conta pessoal.

Na segunda parte, o Benfica conseguiu gerir a vantagem, podia tê-la aumentado, mas acabou por sofrer o segundo golo e a sofrer mais um pouco para garantir o triunfo. Aos 86 minutos, Kari lançou Housni, que bateu André Gomes pela segunda vez, num golo que não evitaria o desaire da equipa de Zoumana Camara.

Com os resultados desta jornada, o PSG é líder com nove pontos (lugar de apuramento direto para os oitavos de final), seguido da Juventus com sete (lugar de play-off), do Benfica com quatro e do Maccabi com três.

(Imagens Eleven Sports)