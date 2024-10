Depois da vitória por 2-1 no jogo da primeira jornada, diante do Estrela Vermelha, o Benfica recebeu o Atlético Madrid, num jogo que começou de feição para as águias.

Ainda dentro do primeiro minuto do encontro, um cruzamento sensacional de João Rego descobriu Gustavo Varela dentro da área e o melhor marcador do Benfica na competição (dois golos) finalizou de primeira para o fundo da baliza.

Perante alguma chuva no Seixal, os adeptos da casa abrigaram-se debaixo da bancada principal e dentro de campo, os comandados de Vítor Vinha chegaram rapidamente ao 2-0.

João Rego voltou a abrir o livro, recebeu a bola quase no meio-campo e progrediu com o esférico controlado, até servir de forma perfeita Olívio Tomé, que dentro da área rematou de pé direito, para o fundo da baliza.

Ainda assim, o Atlético Madrid foi reagindo aos poucos e até ao intervalo conseguiu restabelecer a igualdade no marcador. Primeiro, na sequência de um cruzamento, Rayane Belid cabeceou para o fundo da baliza. Já dentro do período de compensação, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e Omar Janneh não tremeu, no frente a frente com Voitinovicius, rematou para o 2-2.

No segundo tempo, as duas equipas tiveram algumas oportunidades para dar outros contornos ao resultado, mas o destaque foi apenas para a expulsão de Tiago Freitas, que viu o segundo cartão amarelo e o respetivo vermelho.

Com este resultado, o Benfica iguala os quatro pontos do Sporting na classificação da fase de liga, apenas separados pela diferença de golos.