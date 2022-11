Duas vitórias, um empate e três derrotas, foi assim que equipa do Benfica se despediu da edição deste ano da Youth League.

Os campeões em título venceram esta quarta-feira o Maccabi Haifa, por 6-2, na ultima jornada do grupo H da Liga dos Campeões jovem.

A formação orientada por Luís Araújo colocou-se na frente do marcador aos 22 minutos, canto batido pela esquerda por Hugo Félix e Franculino Dju apareceu no segundo poste para cabecear para o primeiro da águias. O segundo golo teve os mesmos intervenientes, Félix surgiu pela direita e serviu Dju que só teve que encostar para ampliar a vantagem encarnada no encontro ao minuto 31.

No segundo tempo, aos 48 minutos, os papéis inverteram-se e Dju assistiu Hugo Félix para um remate de excelente execução. Aos 62 minutos, com apenas dois minutos em campo, Ivan Lima fez o quarto para formação lisboeta.

Três minutos depois, João Rêgo atirou para o quinto. E aos 69 minutos, o autogolo de Eissat deu o 6-0. Aos 84, Kahvić aproveitou um erro da defesa do Benfica e quatro minutos bisou na conversão de uma grande penalidade, fazendo os dois tentos dos israelitas.