A equipa de sub-19 vai defrontar a Juventus, na próxima sexta-feira, num jogo que pode abrir as portas da quarta final de uma competição que ainda não conseguiu vencer. O treinador Luís Castro já esteve na última final, há dois anos, frente ao Real Madrid, fala das expetativas para a atual edição e do percurso sensacional que a equipa fez até aqui.

O Benfica já esteve em três finais e está mais uma vez na meia-final, ainda mais determinada em conquistar o troféu, mas com passos seguros. «Acredito que temos de vencer a Juventus, temos um jogo, estou a pensar única e simplesmente na Juventus. Disse o mesmo no final do jogo com o Sporting, quando me questionaram sobre a Juventus. Na altura disse que nem sequer conhecia a equipa. Já a tinha visto jogar, mas ainda não tinha a avaliação que tenho hoje. Neste momento estou a pensar na Juventus, queremos ganhar, queremos continuar em prova. Temos uma final, é para isso que vamos», começou por anunciar, na véspera da viagem para Nyon onde se vai disputar a Final Four.

Luís Castro já esteve na última final do Benfica, em 2019/20, em que a equipa portuguesa acabou por perder por 3-2. «Estamos a jogar com os melhores, não há a menor dúvida que são os melhores jogadores do mundo nesta idade. Alguns podem estar noutros continentes e não estão cá, mas muitos deles já estão cá, já temos jogadores de outros continentes a jogar nesta competição porque são contratados aos 18 anos. Um ou outro até vem mais cedo porque tem família europeia», comentou.

Uma competição que, nas palavras do treinador, serve, acima de tudo, para promover a formação do clube ao mais alto nível. «Eles querem mostrar porque é que são uma formação de nível europeu e até mundial. É esse o foco principal, é mostrar a nossa qualidade. Sabemos que quantos mais jogos fizermos, quanto mais tempo estivermos em prova, mais nos testamos, mais evoluímos, mais podemos mostrar a qualidade que temos», acrescentou.

O Benfica tem feito uma caminhada quase perfeita, mas que começou com uma derrota pesada, diante dos ucranianos do Dínamo Kiev (0-4), logo no primeiro jogo da fase de grupos. «Esse foi um jogo muito particular. Nós juntamos jogadores de vários grupos (juniores, equipa B, sub-23) para fazer esses jogos. Nesse primeiro jogo, inclusive, grande parte dos jogadores não tinham sequer feito noventa minutos. Na altura, o mais fácil foi dizer que os jogadores não tinham qualidade e que a equipa era muito fraca. Nós juntamos o grupo e, muitas vezes, em dois dias, temos de preparar o jogo. Os nossos jogadores ainda agora estiveram um jogo este fim de semana», explicou.

Uma equipa formada com jogadores escalões, que nem sempre é fácil preparar com o devido tempo. «Jogamos contra o Sporting e o Sporting do jogo com o Dínamo Kiev até ao jogo com o Benfica, o onze titular do Sporting não fez mais jogos. Pouparam os jogadores, prepararam o jogo à vontade, mas nós tivemos dois jogos importantes no fim de semana porque a nossa equipa B está na II Liga, os nossos sub-19 estão a competir e é importante para nós também, os sub-23 também estão a competir. Nesse primeiro jogo com o Dínamo foi isso que se passou. Muito pouco tempo para preparar. No início da época muitos deles ainda não tinham jogado noventa minutos. É evidente que foi mais complicado», destacou ainda.

A verdade é que depois dessa derrota pesada diante do Dínamo Kiev (0-4), o Benfica venceu o Barcelona e o Bayern de Munique pelo mesmo resultado, ainda na fase de grupos, e depois também afastou o Sporting, nos quartos de final, também com uma vitória de 4-0.