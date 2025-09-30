Youth League: Benfica goleado na visita ao Chelsea
Encarnados cometem muitos erros, revelam falta de eficácia e saem de Londres com uma derrota por 5-2, na 2.ª jornada
Encarnados cometem muitos erros, revelam falta de eficácia e saem de Londres com uma derrota por 5-2, na 2.ª jornada
Depois da goleada sobre o Qarabag na estreia, o Benfica provou do mesmo veneno e perdeu por 5-2, na 2.ª jornada da fase de liga da Youth League, em Londres, na visita ao Chelsea.
Apesar da diferença no marcador, o encontro foi equilibrado e os encarnados ficam a lamentar os erros defensivos cometidos e também a falta de eficácia no ataque, algo em que o Chelsea foi exímio.
FILME DO JOGO E TODOS OS GOLOS
Os «blues» entraram ligeiramente por cima e, depois de pedidos de penálti para ambos os lados, foi mesmo da marca dos onze metros que o marcador mexeu. Aos 23 minutos, após falta de Tiago Freitas na área, num lance que deixa muitas dúvidas, Shim Mheuka abriu a contagem.
A equipa de Vítor Vinha reagiu bem ao golo sofrido, tomou conta das operações do jogo e aproximou-se da baliza de Freddy Bernal. O empate surgiu com naturalidade, em cima da meia-hora, precisamente num lance em que o guardião do Chelsea fica mal visto, ao afastar a bola para uma zona onde apareceu Jaden Umeh a finalizar.
O Benfica terminou a primeira parte por cima e também entrou melhor após o intervalo. José Neto atirou ao poste aos 52 minutos, mas o Chelsea viria a marcar logo a seguir, novamente de penálti.
Rui Silva, com um erro tremendo, tentou evitar o cabeceamento de Mheuka e deu mão na bola dentro da área. Ora, com outra oportunidade na marca dos onze metros, o avançado dos londrinos não desperdiçou (54m).
Os encarnados voltaram a reagir de forma positiva ao golo dos «blues» e Daniel Banjaqui, um dos melhores das águias esta tarde, ameaçou o empate aos 57 minutos, com um remate à trave.
Não marcou o Benfica, voltou a marcar o Chelsea. Aos 64 minutos, Ndembi e Diogo Ferreira desentenderam-se na pequena área e Mheuka surgiu ao segundo poste para assinar o hat trick.
Cinco minutos depois, porém, Bajaqui coroou a boa exibição com um golo, após um grande trabalho de Gustavo Ferreira na área.
O Benfica lançou-se em busca do empate, mas voltou a acumular erros na linha defensiva e não soube lidar com as transições rápidas do Chelsea, cimentadas pelos homens frescos do ataque, que foram lançados no segundo tempo. Kavuma-McQueen apontou o 4-2 aos 78 minutos com um remate colocado de pé esquerdo e Barbour fechou as contas do jogo aos 84.
Os encarnados, que na próxima jornada vão defrontar o Newcastle, mantêm-se assim com três pontos. Já o Chelsea, junta-se ao lote de equipas com seis pontos e visita o Ajax na próxima ronda.
Já segue o Canal de Whatsapp do Maisfutebol?