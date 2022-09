O Benfica empatou com a Juventus a uma bola, em jogo da segunda jornada do Grupo H da UEFA Youth League. Em Turim, o atual campeão da prova jogou desde os 35 minutos em superioridade numérica e marcou por Luís Semedo, mas consentiu o golo da igualdade já em tempo de compensação.

Depois da derrota caseira perante o Maccabi Haifa (1-0) na jornada inaugural, o Benfica entrou a mostrar superioridade frente a um rival que eliminou nas meias-finais da última temporada. Apesar do maior domínio e mais aproximações perigosas, foi sobretudo na sequência de bolas paradas que a equipa portuguesa ficou perto do golo. Cher Ndour (16m e 28m) e Diego Moreira (18m e 38m) bateram os livres que passaram perto dos ferros da baliza da Juventus, que conseguiu a primeira oportunidade aos 24 minutos, mas o remate de Hasa foi travado por André Gomes.

Do lado encarnado, denotava-se alguma desinspiração de Diego Moreira e o mais desequilibrador era o extremo do lado oposto, José Marques. O camisola 7 das águias foi arrancando várias faltas ao longo da primeira parte, uma das quais cometidas pelo guarda-redes Simone Scaglia, quando seguia na direção da baliza italiana (35m). O guardião da vecchia signora foi expulso com cartão vermelho direto e o Benfica ficou mais confortável no jogo.

Com o desenrolar da partida, Diego Moreira foi subindo de rendimento e, em cima do intervalo, dispôs de mais uma boa oportunidade, mas atirou por cima depois de ter recebido a bola com o peito já na grande área.

Embora sem demasiado ímpeto ofensivo, o Benfica entrou na segunda parte a procurar o primeiro golo e, depois de um desvio falhado em cima da linha de golo por Luís Semedo (49m), Diego Moreira voltou a ameaçar, com um remate forte às malhas laterais (58m).

Pouco depois, o golo. Diogo Prioste serviu Luís Semedo entre linhas no corredor central, o avançado recebeu sem oposição e rematou do meio da rua ao ângulo. Uma verdadeira obra prima.

Na reta final do encontro, o Benfica diminuiu o ritmo e não arriscou tanto, permitindo algumas saídas da Juventus. A perder pela margem mínima, a equipa da casa acreditou que podia chegar à vantagem. O Benfica desperdiçou a oportunidade para fazer o 2-0, aos 88 minutos, quando Franculino Dju saiu completamente isolado para o ataque, mas deu um toque a mais na bola esbarrou contra o guarda-redes da Juventus.

Pouco depois, chegou um final de loucos. Maressa foi derrubado por Tiago Coser na área e a Juventus beneficiou de uma grande penalidade (90+3m). André Gomes até defendeu o remate de Huijsen, mas Mbangula marcou na recarga.

Em busca do golo da vitória, o Benfica saiu de forma desesperada para o ataque e Coser ainda se redimiu ao colocar a bola no fundo das redes, mas o lance foi invalidado por uma alegada falta de João Neves.

Com apenas um ponto, o Benfica é terceiro classificado do Grupo H, enquanto a Juventus está no último posto. Também esta tarde, o Paris Saint-Germain venceu o Maccabi Haifa por 5-0 e consolidou a liderança, com seis pontos. Os israelitas seguem em segundo, com três.