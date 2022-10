Antes da grande noite da Luz, um mau ensaio.

O Benfica perdeu no Seixal com o Paris Saint-Germain, por 1-0, e complicou muito a sua vida para seguir em frente na Youth League.

A equipa encarnada, atual detentora do título europeu de sub-19, ocupa o último lugar do Grupo H, com apenas um ponto, bem longe do PSG, líder com 9 e atrás de Juventus (4) e Maccabi Haifa (3), quando estão cumpridas três das seis jornadas.

A machada final nas aspirações encarnadas foi dada aos 80m, quando Ilyes Housni passou das ameaças aos atos e rompeu pela defesa encarnada para à entrada da área rematar de pé esquerdo sob as pernas de André Gomes. Este 1-0 a dez minutos do fim foi pena demasiado pesada para os comandados de Luís Araújo, que tiveram mais de uma mão cheia de oportunidades de golo.

Se há característica que pode caracterizar o triunfo parisiense será esta: eficácia. O Benfica dominou a maior parte do jogo, criou oportunidades de golo, mas não acertou com a baliza. A título de exemplo, foram 14 remates contra 6.

Umas vezes Luís Semedo na área, outras Diogo Prioste, de meia distância, tentaram desfeitear o luso-francês Louis Mouquet. O internacional jovem sub-18 por Portugal que é dono das redes dos sub-19 do PSG resistiu a tudo, inclusive ao assalto final de Franculino Dju, que já em período de descontos viu as suas intenções travadas pelo guardião dos parisienses.

Veja o FILME DO JOGO e o VÍDEO DO GOLO

Contas feitas, não está fácil a vida do Benfica para revalidar o título. A próxima jornada, em Paris, será decisiva para definir o futuro dos jovens do Seixal na competição. A julgar pela amostra desta tarde, com um pouco mais de acerto, é bem possível vencer em solo gaulês.