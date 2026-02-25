O Benfica goleou o AZ Alkmaar por 6-2 no jogo a contar para os oitavos de final da Youth League e segue para os «quartos», onde vai defrontar o Inter de Milão.

A formação encarnada entrou a todo o gás. Aos três minutos, as águias fizeram o primeiro golo do jogo, através de Francisco Silva. O avançado de 18 anos correspondeu ao cruzamento milimétrico de Federico Coletta.

Aos 20 minutos, Jaden Umeh, de primeira, ampliou a vantagem. Daniel Banjaqui assistiu o segundo golo das águias com um cruzamento «com olhos».

Bastaram quatro minutos para Francisco Silva (24m) aproveitar uma bola perdida na área do AZ Alkmaar e apontar o «bis» na partida e ampliar a vantagem para 3-0.

Kovács reduziu, de grande penalidade, para a formação visitante, aos 27 minutos.

Contudo, o tento neerlandês não assustou a formação do Benfica que, antes do intervalo, ampliou a vantagem para 4-1. Francisco Silva apontou o «hat-trick» (38m) na sequência de uma bola perdida num canto. O avançado já leva, na Youth League, oito golos em setes jogos.

No segundo tempo, e com pouca história a adicionar ao resultado volumoso que os comandados de Vítor Vinha conquistaram nos primeiros 45 minutos, Gonçalo Moreira escreveu, aos 58 minutos, o seu nome na lista de marcadores e fez o quinto golo no jogo para o Benfica. O médio levou um amarelo na partida e atingiu o terceiro na competição, por isso, está suspenso para o embate dos quartos de final.

As águias chegaram à meia dúzia através de Miguel Figueiredo (65m). Por outro lado, o inconformado Kovács apontou um «bis» (74m) com um grande golo à entrada da área.

Com este resultado, o Benfica vence de forma expressiva e segue para os quartos de final da Youth League.