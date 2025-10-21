O Benfica assegurou mais três pontos na Youth League nesta terça-feira, com um triunfo sobre o Newcastle por 5-1. Eduardo Fernandes conseguiu um hat-trick, Francisco Silva e Gonçalo Moreira marcaram um cada um e as águias ainda falharam uma grande penalidade.

Poucas horas antes da equipa principal jogar contra o Newcastle em St. James' Park, o Benfica dominou a equipa de juniores dos ingleses. O técnico Vítor Vinha alinhou com duas alterações em relação à última jornada. Gonçalo Oliveira (capitão) entrou no lugar de Ndembi, o italiano Coletta rendeu Jaden Umeh.

O Benfica chegou à vantagem aos 37 minutos por intermédio de Eduardo Fernandes. Virou-se bem para a baliza no momento da receção e rematou rasteiro para o fundo das redes.

A abrir a segunda parte, Gonçalo Moreira teve hipótese de fazer o 2-0 numa grande penalidade, mas permitiu a defesa a Mair. Pouco tempo depois, Francisco Silva marcou efetivamente, na ressaca a um remate.

Aos 68 minutos, o Benfica fez o 3-0 por intermédio de Eduardo Fernandes, com ajuda de um desvio de um defesa. O melhor estava guardado para os 77m, com Gonçalo Moreira a redimir-se do penálti falhado e a assinar um belo golo numa jogada invididual.

O Newcastle ainda redimiu-se um golo de Brayson aos 89 minutos, mas a contagem não acabou! Eduardo Fernandes conseguiu o hat-trick ao encostar para golo. O Benfica soma agora seis pontos em três jogos. Já os ingleses mantêm os mesmos três.