Inglório, muito inglório. O Benfica, atual campeão europeu de sub-19, está eliminado da UEFA Youth League, após permitir uma inesperada reviravolta diante da Juventus.

Tudo parecia correr pelo melhor aos atuais campeões europeus de sub-19, que chegaram ao intervalo a vencer por 2-0 e acabaram por permitir uma segunda parte de pesadelo, com os italianos a virarem para um 3-2 traumático.

Filme e ficha do jogo

Os jovens encarnados entraram forte e logo nos primeiros minutos de jogo colocaram em sentido a «Vecchia Signora».

Os golos surgiriam de seguida: aos 28m, assitido por Diego Moreira (filho de Almani Moreira), Hugo Félix (irmão de João Félix, do At. Madrid) driblou na área, fez tombar o central Huijsen e disparou forte para inaugurar o marcador. Três minutos depois, de novo num lance iniciado numa excelente arrancada de Diego Moreira, Hugo Félix voltou a rematar forte na área, com a bola a embater nas costas de Luís Semedo para o 2-0.

Parecia um passeio para as águias diante de uma Juve amorfa durante quase toda a primeira parte. O que veio a seguir ao intervalo é que não estava nos planos dos meninos do Seixal.

Um golaço de Mbangula num remate em arco, logo aos 48m, deu alento aos transalpinos, que acabariam por crescer à medida que o relógio avançava, beneficiando da intranquilidade caseira. Uma mão na bola dentro da área João Tomé deu a Hasa a possibilidade de empatar, aos 63m. Até que, aos 78m, de novo o prodigioso Luis Hasa fletiu para dentro e colocou a bola sem hipóteses para o guarda-redes André Gomes, consumando em grande estilo a reviravolta.

3-2, esperanças encarnadas deitadas por terra. O Benfica está afastado da Youth League e já não poderá defender o título.

No outro jogo do grupo, o PSG bateu o Maccabi Haifa por 3-1. Os franceses (com 12 pontos) irão discutir o 1.º lugar que dá acesso direto à próxima fase na derradeira jornada com a Juventus (10). Quem perder, irá disputar o play-off.