Rafael Rodrigues, lateral sub-19 do Benfica, garante que o Benfica está «focado» em bater a Juventus, na próxima sexta-feira, em Nyon, na meia-final da Youth League. Para o lateral, esta competição permite «sonhar com grandes palcos» e com uma possível promoção à primeira equipa, como aconteceu, por exemplo, com Morato ou Gonçalo Ramos que estiveram na última final do clube da Luz nesta competição que acompanha a Liga dos Campeões.

«Estamos bem, estamos focados, estamos a preparar o jogo da melhor forma para conseguir levar de vencida a Juventus. É só nisso que estamos focados, juntámo-nos há pouco tempo, mas já estamos a preparar esse jogo», começou por referir o defesa, em pleno relvado de um dos campos do Seixal.

O Benfica quer chegar à quarta final da competição, mas para lá chegar terá de ultrapassar um rival de peso. «É uma grande equipa. Para estar nesta fase da Final Four, claramente que é uma grande equipa. Já os estivemos a analisar, temos os pontos fortes e os pontos menos fortes. É nisso que vamos trabalhar, tentar explorar os pontos menos fortes deles», destacou.

O Benfica já esteve em três finais, mas nunca conseguiu vencer esta competição, mas Rafael Rodrigues garante que a equipa não está mais pressionada por isso. «Não, para nós é mais um jogo, estamos habituados a jogar neste tipo de competições europeias, tanto no clube, como nas seleções internacionais. Vai ser mais um grande jogo para nós evoluirmos», comentou.

Uma prova que acompanha a Liga dos Campeões e que é uma verdadeira montar para os talentos mais jovens com aspirações de chegar à primeira equipa do Benfica. «Para nós é sempre muito bom e muito produtivo porque são estes jogos que nos fazem crescer e nos fazem sonhar com grandes palcos, sobretudo com a nossa equipa principal, é o nosso grande objetivo. Estamos focados neste jogo com a Juventus, queremos fazer um grande jogo para podermos passar à final», referiu.

Há dois anos, na terceira final do Benfica, Gonçalo Ramos marcou dois golos e também jogaram jogadores como Morato, Tomás Araújo e Tiago Dantas. Uma inspiração extra para a atual equipa. «claro que sim, esta competição é uma montra para todos nós, tem muita visibilidade, mas focamo-nos no nosso trabalho, no jogo com a Juventus em particular», destacou.

A Final Four realiza-se, mais uma vez, em Nyon, na Suíça, onde o Benfica poderá contar com o apoio da numerosa comunidade emigrante. «O que apelo é que todos os benfiquistas compareçam em Nyon. Eu tive a oportunidade de ver todas as finais em que o Benfica participou e tiveram sempre muito apoio. É o que nós esperamos porque são a nossa força de apoio», destacou ainda o lateral esquerdo do Benfica.