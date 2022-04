A equipa de sub-19 do Benfica parte esta quarta-feira para Nyon, na Suíça, onde na próxima sexta-feira vai defrontar a congénere da Juventus, na meia-final da Youth League. Antes da partida, o treinador Luís Castro deu conta do estado de espírito da equipa e falou sobre o adversário que separa a sua equipa daquela que pode ser a quarta final da formação do Seixal.

«A equipa está bem, como tem estado até agora, é uma equipa já com alguma experiência. Tem jogadores internacionais que estão habituados a grandes provas. Relativamente à Juventus, já sabemos tudo. Estamos a passar a informação aos jogadores, vamos passando aos poucos, amanhã vamos passar mais», começou por destacar o treinador no relvado do campo 1 do Seixal.

As equipas italianas têm a «fama» de serem muito defensivas, mas esta Juventus destaca-se, acima de tudo, pelos muitos remates que faz em cada jogo. «É uma equipa com muita qualidade desde trás até a ataque. Para estar na Final Four tem de ter muita qualidade. Estão lá as melhores equipas, penso que só há uma equipa que está fora e podia estar. As quatro equipas da Final Four são todas muito fortes», destacou.

Além disso, a Juventus tem uma diferença grande em relação aos adversários que o Benfica tem defrontado até ao momento. «A Juventus é um clube com alguma diferença daquilo que temos apanhado, porque a maior parte dos clubes que temos apanhado são clubes formadores que trabalham os jogadores desde a base. A Juventus já tem um investimento muito alto. Chega a estas idades mais altas e já tem contratações com valores muito altos. Reforçou a equipa dessa forma, por isso tem alguns estrangeiros e tornou-se numa equipa muito forte», acrescentou.

O Benfica chegou a esta fase com alguns resultados expressivos, muitos golos marcados e poucos consentidos. Frente à Juventus, Luís Castro espera mais do mesmo. «É o mesmo Benfica que temos visto em todos os jogos. Vamos querer pressionar, vamos querer mandar no jogo. Sabemos que são onze contra onze, sabemos que o adversário também quer ganhar. No futebol alguém perde porque do outro lado também existem onze. Se jogássemos contra ninguém era fácil, mas o Benfica vai entrar para ganhar», garantiu.

Uma competição que acompanha a Liga dos Campeões e que é, cada vez mais, uma montra para os jogadores de topo mais jovens. Gonçalo Ramos, por exemplo, marcou dois golos na final de há dois anos, frente ao Real Madrid e atualmente está na equipa principal. «É importante para a experiência deles, para a evolução. Queremos vencer a Juventus e estar na final. Independentemente de estarmos agora nas meias ou estarmos depois na final, tenho a certeza absoluta que há jogadores que vão jogar na equipa principal do Benfica», destacou ainda.