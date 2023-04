O Sporting abriu o marcador no jogo com o AZ Alkmaar, na «final four» da Youth League, graças a um golaço de Diogo Cabral.

Aos nove minutos, em Genebra, na Suíça, o extremo leonino partiu do corredor direito para o meio e aplicou um pontapé forte com a bota esquerda. A bola ainda bateu no poste, mas só parou no fundo das redes.

