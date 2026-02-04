Sporting e Benfica garantiram, esta quarta-feira, a passagem aos oitavos de final da Youth League, mas há outras oito equipas que também já asseguraram a presença na próxima fase da competição.

Os principais destaques vão para as eliminações do Manchester City e do Barcelona, ambos após o desempate por grandes penalidades. A formação britânica caiu na visita ao reduto do Helsínquia e depois de um jogo que terminou com um 3-3 no tempo regulamentar. Ao intervalo, o conjunto finlandês vencia por 2-1 e o segundo tempo ficou marcado por três remates certeiros que forçaram a decisão da marca dos onze metros. Aí foi mais forte o Helsínquia, que não falhou nenhum dos cinco penáltis que teve de converter.

Já na Hungria, os catalães também foram surpreendidos pelo Maccabi Haifa e disseram adeus à competição, depois do 2-2 que se registou nos 90 minutos. O Barcelona chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima e deixou o adversário dar a volta ao resultado no decorrer do segundo tempo, tendo minimizado os estragos já em período de compensação. No que toca aos penáltis, os visitantes falharam por três vezes e o conjunto israelita não perdoou.

De resto, o PSG recebeu e goleou o Dínamo Minsk por 4-0, com dois golos em cada uma das partes, sendo que as goleadas registaram-se noutros dois encontros. O Atlético Madrid levou a melhor sobre o Dínamo Kiev por 6-2 e o Betis aplicou «chapa cinco» ao Tottenham (5-1), com uma resposta sensacional ao golo sofrido logo aos cinco minutos.

Nos restantes encontros desta quarta-feira, o Villarreal superiorizou-se ao Bayer Leverkusen e venceu por 3-2, assim como o Legia Varsóvia, que derrotou o Ajax por 2-1 e assegurou a passagem aos «oitavos». Por fim, o Inter derrotou de forma dramática o Colónia por 3-1, com os últimos dois golos a serem apontados praticamente em cima do apito final (90+7 e 90+9 minutos).

Resta agora saber o emparelhamento para a próxima fase da Youth League, que acontece a partir das 12h do dia 6 de fevereiro, em Nyon.