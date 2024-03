O FC Porto garantiu, esta quarta-feira, o apuramento para as meias-finais da Youth League, ao golear na visita ao Mainz, por 4-1, na Alemanha.

João Teixeira inaugurou o marcador, Rodrigo Mora ampliou ainda na primeira parte para o 2-0 com um golaço, bisou para o 3-0 na segunda parte e Anhá Candé fez o 4-0. Já perto do fim, Fritz Engel reduziu as contas, com o único golo dos germânicos. Para os dragões, orientados por Nuno Capucho, segue-se no Milan nas meias-finais.

Num jogo que teve 15 minutos iniciais de alguma expectativa e estudo de parte a parte e um ritmo mais baixo, o FC Porto até teve uma aproximação perigosa logo aos quatro minutos, mas o jogo só animou verdadeiramente depois do quarto de hora inicial.

Aos 18 minutos, o FC Porto chegou à vantagem, por João Teixeira, num lance bem combinado com Tiago Andrade. Em zona central no meio-campo contrário, o médio soltou com um passe longo para Tiago Andrade, que encarou um adversário e cruzou para a entrada da área, onde João Teixeira surgiu a rematar de primeira para o 1-0. Babatz ainda defendeu, mas de forma incompleta, vendo a bola escapar para o fundo da baliza.

Depois do 1-0, o jogo ganhou mais vida, ritmo, espaços encontrados pelas equipas e oportunidades. Aos 21 minutos, Tiago Andrade viu Babatz, com a perna, negar o 2-0, após um passe de Rodrigo Mora na área. Na resposta imediata, o Mainz saiu rapidamente pela esquerda, com Müller a lançar Dardari, que na cara de Diogo Fernandes rematou ao lado.

Apesar do equilíbrio na posse de bola e nos remates, o FC Porto estava melhor, mais perigoso e sinal disso foi o remate de André Oliveira ao poste (26m), antes de Rodrigo Mora assinar um golaço para o 2-0, aos 32 minutos.

Quatro dias depois de ter dado a vitória à equipa B na II Liga, ante o Lank Vilaverdense, Rodrigo Mora voltou a deixar marca, com um remate forte e colocado em zona frontal, numa jogada que começou com uma bola ganha por Tiago Andrade no meio-campo contrário, antes de Anhá Candé servir o jovem de 16 anos para uma obra de arte em Mainz.

Ainda houve uma ocasião para cada lado até ao intervalo, a mais perigosa para o Mainz, com Diogo Fernandes a emergir aí e no início da segunda parte, evitando que os alemães reduzissem distâncias. Já após uma boa defesa a remate do capitão Gleiber (45+1) o guardião esticou-se para negar o 2-1 a Toure, que entrou para a segunda parte e, numa finalização que saiu mal, quase fez um golo em “chapéu”, negado pelas luvas de Diogo Fernandes junto ao ferro (52m).

O FC Porto sentenciaria o jogo aos 74 minutos, num erro de Pavisic na saída a jogar: o jogador do Mainz fez um mau passe, colocando a bola em Rodrigo Mora, que ficou na cara de Babatz e não desperdiçou. Antes e após o golo, o recém-entrado Cardoso Varela podia ter marcado, mas os dragões ainda fariam o 4-0, ao minuto 83, por Anhá Candé, num belo remate de pé esquerdo em zona frontal. O Mainz ainda reduziu quatro minutos depois por Fritz Engel, para o resultado final.

Terceira chegada às meias-finais: segue-se o Milan

Esta é a terceira vez em dez edições da Youth League que o FC Porto chega às meias-finais, algo que já tinha acontecido quando foi campeão europeu sub-19 em 2018/19 e também na época anterior, em 2017/18, na qual perdeu as meias-finais nos penáltis, para o Chelsea, a quem venceria na final do ano seguinte.

No regresso às meias-finais, o FC Porto vai defrontar o Milan, que na tarde desta quarta-feira venceu o Real Madrid no desempate por penáltis (4-3), após o empate a uma bola. A outra meia-final é entre Olympiacos e Nantes. Na terça-feira, os gregos venceram o Bayern Munique por 3-1 e os franceses levaram a melhor ante o Copenhaga no desempate por penáltis (5-4), após o empate a três golos.

As meias-finais estão agendadas para 19 de abril e a final para 22 de abril.