Em jeito de lançamento para o duelo das equipas principais, mais tarde, FC Porto e Sporting defrontam Club Brugge e Tottenham, respetivamente, para a Youth League.

Os jovens dragões, que ocupam atualmente o segundo lugar do grupo B com seis pontos, têm encontro marcado para 12h30. Acompanhe todas a incidências AO MINUTO no Maisfutebol.

No grupo D, a formação leonina, que já garantiu o apuramento para a fase seguinte, vai medir forças com os ingleses às 13h00. Saiba tudo ao AO MINUTO no Maisfutebol.