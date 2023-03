O FC Porto chegou a estar em vantagem na corrida para os quartos de final da Youth League diante do Liverpool, mas permitiu o empate no início da segunda parte e, depois, acabou por ser eliminado no desempate por penáltis (5-6). A equipa comandada por Nuno Capucho fez uma boa primeira parte, chegou à vantagem numa grande penalidade convertida por Jorge Meireles, mas depois sucumbiu ao poder de ataque dos ingleses no segundo tempo.

