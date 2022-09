Depois da derrota em Madrid, o FC Porto conseguiu a primeira vitória na edição 2022/23 da UEFA Youth League ao bater o Club Brugge por 2-1, em jogo do Grupo B da segunda jornada da fase de grupos da competição. Em Pedroso, Jorge Meireles e Martim Fernandes marcaram os golos dos dragões, enquanto Denzel De Roeve marcou a favor do conjunto belga.

O jogo teve um início algo amarrado, mas o FC Porto assumiu as despesas e foi dos pés de Martim Fernandes que surgiu o primeiro golo, logo aos oito minutos. O jovem lateral nascido em 2006 colocou a bola na profundidade com um passe «a rasgar» e serviu Jorge Meireles, que recebeu, contornou Vroman e abriu o marcador.

O golo do empate surgiu à passagem dos 25 minutos. Keano Vanrafelghem, o mais talentoso do conjunto belga, entrou em zonas interiores e, depois de um bom trabalho no plano individual, encontrou o lateral Denzel De Roeve no corredor direito para o 1-1.

Numa primeira parte com um elevado grau de eficácia, o FC Porto voltou a colocar-se em vantagem por volta da meia hora, isto após Rui Monteiro ter sido derrubado por Audoor na área. Martim Fernandes assumiu a responsabilidade de converter o penálti e não desperdiçou.

Quem não conseguiu levar a bola às redes da baliza foi António Ribeiro (40m). Na sequência de um pontapé de livre, o médio portista cabeceou com precisão a mais e enviou o remate ao poste.

A segunda parte até trouxe mais oportunidades de golo, mas, ao contrário do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, faltou maior acerto às duas equipas, sobretudo ao conjunto de Nuno Capucho, que podia ter garantido um resultado mais confortável. As situações de maior perigo do Brugge ocorreram na reta final, quando a equipa se lançou ofensivamente para tentar o empate.

O FC Porto, agora com três pontos, apanha o Brugge - que tinha vencido o Leverkusen (4-1) na jornada inaugural - na tabela. No outro jogo do grupo, o Atlético de Madrid venceu os alemães, por 3-0, reforçando a liderança, com seis pontos.