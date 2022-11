O Panathinaikos é o adversário do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Youth League, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Nyon, na Suíça.

O duelo em casa dos gregos ocorre a 7 ou 8 de fevereiro de 2023. Este playoff, que engloba oito jogos, é disputado apenas a uma mão e os vencedores juntam-se às oito equipas que terminaram a fase de grupos no primeiro lugar.

O FC Porto, vencedor da prova em 2018/19, terminou o Grupo B no segundo posto, com 12 pontos, menos três do que o Atlético de Madrid. Recorde-se que o Sporting já garantiu a presença nos oitavos, enquanto o Benfica, campeão em título, foi eliminado.

Todos os jogos do playoff de acesso aos oitavos de final da Youth League:

Young Boys-Salzburg

AZ Alkmaar-Eintracht Frankfurt

Ruh Lviv-Inter Milão

Hajduk Split-Shakhtar Donetsk

MTK Budapeste-Ajax

Hibernian-Borussia Dortmund

Panathinaikos-FC Porto

Genk-Juventus

[artigo atualizado]