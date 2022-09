O FC Porto começou a edição deste ano da Youth League com uma derrota frente ao Atlético de Madrid (1-0).

Em encontro referente à 1.ª jornada do Grupo B da competição, realizado em Madrid, a equipa orientada por Nuno Capucho até entrou melhor que a formação espanhola.

Aos 26 minutos, Candé atirou ao poste da baliza colchonera, naquela que foi uma das melhores oportunidades dos dragões. A melhor seria a dois minutos do intervalo, com uma grande penalidade a favor dos azuis e brancos, após mão na área do Atl. Madrid.

No segundo tempo, a equipa dirigida por Fernando Torres entrou melhor na partida, conseguindo ameaçar com perigo a zona portista. Aos 72 minutos, Heredia conseguiu inaugurar o marcador a favor dos colchoneros, após assistência de El Jebari.

No outro jogo do grupo, o Club Brugge venceu o Bayer Leverkusen por 4-1, assumindo assim a liderança.

O FC Porto, vencedor da competição em 2019, entra assim a perder, tal como o Benfica foi derrotado pelo Maccabi Haifa, nesta terça-feira, no Benfica Campus.

Veja o golo do Atlético de Madrid: