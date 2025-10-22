Youth League: FC Porto goleia na Eslovénia e tem apuramento na mão
Triunfo por 4-0 ante o NK Bravo, na Eslovénia, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória
O FC Porto goleou o NK Bravo por 4-0 na tarde desta quarta-feira, em Kranj, na Eslovénia, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória da UEFA Youth League.
A equipa treinada por Sérgio Ferreira chegou ao intervalo a vencer por 3-0 e completou o resultado com mais um golo na segunda parte.
Aos 15 minutos, Bernardo Lima fez o primeiro golo do jogo, assistido por Gonçalo Sousa. Pouco depois, ao minuto 23, André Miranda fez o 2-0, a passe de Tiago Silva. Depois de marcar, André Miranda assistiu para Guilherme Carvalho – que entrou ao minuto 26 para a saída de Yoan Pereira – anotar o terceiro golo da equipa portuguesa.
Na segunda parte, ao minuto 68, Bernardo Lima fez o seu bis e o 4-0 no marcador para o FC Porto, com assistência de Anhá Candé.
O FC Porto parte para o jogo da segunda mão, agendado para 5 de novembro, com vantagem folgada para rumar à terceira eliminatória.
Ultrapassando a segunda e também a terceira eliminatória, o FC Porto acederá aos 16 avos de final da Youth League. Essa fase da prova reúne os 22 melhores classificados da fase de liga, mais os dez vencedores da terceira eliminatória, naquele que é o segundo ano do atual formato.