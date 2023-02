O FC Porto apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Youth League, após uma suada vitória na Grécia, diante do Panathinaikos, por 1-0.

No frio de Atenas, os jovens dragões demoraram a entrar na partida. Empurrado por um apoio pouco habitual neste escalão, os campeões gregos de sub-19 demoraram menos tempo a aquecer foram mais fortes no começo.

Mas depois talvez o fator talento tenha entrado na equação, e aí os futebolistas azuis e brancos mostraram que são de outra casta.

FILME DO JOGO.

Não que a inspiração fosse muita, mas o tempo provou que o FC Porto era a equipa mais forte em campo, e esse domínio só não foi traduzido em golos porque os ferros, por duas vezes, impediram o golo português – uma na primeira parte e outra já no segundo tempo.

Curiosamente, após essa segunda bola na barra, de David Vinhas, a formação da casa melhorou. Gonçalo Ribeiro evitou o 1-0 logo a seguir, com uma defesa de recurso, e depois a bola também beijou a barra portista, após um remate de Paviakis.

Era a pior fase do FC Porto no encontro, e em sentido contrário, naturalmente, a melhor do Panathinaikos.

Jorge Meireles, o golo na melhor altura

Só que o talento voltou a entrar em ação.

Numa bela jogada coletiva, Jorge Meireles – ele que já havia procurado o golo num par de ocasiões – foi mais certeiro do que toda a gente e abriu o marcador ao minuto 71, com um remate em jeito.

Um golo que não podia ter vindo em melhor altura.

O FC Porto foi astuto a defender a vantagem, e só por uma vez, numa desatenção defensiva, permitiu ao Panathinaikos sonhar. Mahzar falhou na cara de Gonçalo Ribeiro. No ataque, os dragões conseguiram, aqui e ali, assustar a defensiva adversária.

Num jogo difícil, o FC Porto fez valer o seu estatuto de antigo campeão da prova, em 2019, e apurou-se para os oitavos de final da Youth League. A sorte os dragões vão conhecê-la no próximo dia 13 de fevereiro, no sorteio que se realiza em Nyon e que vai contar também com o Sporting.