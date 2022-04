Com a goleada no dérbi frente ao Sporting, o Benfica agarrou o último bilhete para a «final four» da Youth League. Os encarnados vão defrontar a Juventus, em Nyon, enquanto a outra meia-final será entre Atlético de Madrid e Red Bull Salzburgo.



Os dois jogos estão marcados ainda para este mês de abril. O primeiro embate será entre as águias e a Vecchia Signora, às 13h00, do dia 22 de abril, quatro horas mais cedo que o duelo entre os colchoneros e os austríacos.



As datas e os horários da final four da Youth League:



22 de abril, Nyon



Juventus-Benfica, 13h00 (Eleven e Canal 11)

Atlético de Madrid-Salzburgo, 17h00