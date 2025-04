O Barcelona venceu esta segunda-feira a Youth League pela terceira vez, ao bater, na final, os turcos do Trabzonspor com um categórico 4-1. A equipa catalã fecha, assim, com chaves de ouro uma campanha espetacular, com muitos golos marcados e apenas uma derrota consentida.

Esta segunda-feira, no Estádio Colovray, na Suíça, a equipa catalã entrou no jogo a todo o gás e chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos do médio Ibrahim Diarra (11m) e do central Andres Cuenca (18m).

Já na segunda parte, o Barça duplicou a vantagem com mais dois golos, com Hugo Alba (57m) a fazer o 3-0, antes de Diarra bisar no jogo (68m). A equipa turca não conseguiu melhor do que marcar um golo de honra, já perto do final do jogo, por Bican Tibukoglu (88m), mas a festa foi mesmo dos catalães.

Com esta vitória, o Barcelona passa a ser o clube com mais troféus na Youth League, com três títulos, depois de ter vencido no ano de estreia da competição, em 2014, frente ao Benfica, e de ter somado uma segunda vitória, em 2018, diante do Chelsea.

Veja aqui o resumo da final: