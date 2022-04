Com os seis golos marcados na final ao Salzburgo, o Benfica pulverizou os dados ofensivos da última edição da Youth League, igualando os dinamarqueses do Midjylland com os mesmos 29 golos marcados, mais dez do que os austríacos, mas destacando-se à frente de toda a concorrência no número de remates, com 148 pontapés, mais cinco do que o adversário da final.

Uma competição com marca forte do Benfica que, depois da final de 2021/22, ultrapassou o Real Madrid, passando a ser a primeira equipa a chegar aos 70 jogos no torneio, igualando também o recorde de finais que pertencia ao Chelsea, com a primeira edição repetida, uma vez que, em 2017, o Salzburgo ganhou ao Benfica por 2-1.

O Benfica também foi a primeira equipa a marcar mais de quatro golos numa final, elevando a fasquia até aos seis e também registou o primeiro hat-trick numa final em Colovray, com a assinatura de Henrique Araújo.

Foi no capítulo ofensivo que a equipa de Luís Castro mais se destacou, com um total de 148 remates acumulados, 55 enquadrados, 61 para fora e ainda 32 intercetados.

No campo da disciplina, o Benfica foi a terceira equipa com mais faltas cometidas (127), atrás do Salzburgo (157) e Inter Milão (129), mas é uma das equipas com menos cartões amarelos.

A nível individual, Luís Semedo, com cinco golos, um deles na final, foi o melhor marcador do Benfica, ficando apenas dois de Simic (Salzburgo), Simsir (Midtjylland) e Hansen (Midtjylland). Nas assistências, Diego Moreira, com um passe decisivo na final, desataca-se no segundo lugar, com um total de cinco passes que deram golo, menos um que Simons, do Paris Saint-Germain. Martim Neto, também em particular destaque na final, com um golo e uma assistência, também lidera a lista dos jogadores com mais pontapés de canto (12).