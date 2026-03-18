Youth League: Benfica segue para as «meias» e bate recorde de golos numa edição
Encarnados venceram o Inter por 3-2. Daniel Banjaqui fez duas assistências
O Benfica foi a Itália vencer o Inter por 3-2 e garantiu o apuramento para as meias-finais da UEFA Youth League, numa tarde em que ultrapassou o recorde de golos do Chelsea de mais tentos marcados numa edição da prova. Os encarnados vão defrontar o Club Brugge na luta por um lugar na final.
Numa primeira parte de parada e resposta, a equipa da casa entrou mais forte. O Benfica, com dificuldades em lidar com a pressão italiana, não estava a ser capaz de circular a bola com qualidade. Aos 18 minutos, Miguel Figueiredo enviou um "míssil" ao lado da baliza defendida por Alain Taho que pareceu motivar os comandados de Vítor Vinha.
Aos 27 minutos, Daniel Banjaqui fez um cruzamento teleguiado para a cabeça de Federico Colleta. O golo acalmou os encarnados que, depois de uma tentativa de resposta por parte do Inter, saíram por cima do jogo no final dos primeiros 45 minutos.
No segundo tempo, o Benfica entrou forte mas o Inter rapidamente se impôs na procura pelo empate. Contudo, o endiabrado Jaden Umeh encontrou Tiago Freitas no coração da área que, tal como Federico Coletta, marcou de cabeça.
Num contra-ataque mortífero, o Inter reduziu através de Zouin. O tento motivou os nerazzurri que se superiorizaram ao Benfica. Na pior fase do jogo, bastou uma bela jogada coletiva para Daniel Banjaqui - com uma incursão pelo centro - encontrar Francisco Silva que fez o 3-1 na partida (80m).
As águias, com os golos apontados, chegaram aos 38 remates certeiros e ultrapassaram o recorde do Chelsea (36) de mais golos numa edição da Youth League.
A terminar, os nerazzurri reduziram para 3-2 e colocaram os encarnados em sentido. Anas El Mahboubi, perdido na área das águias, apontou um golo que deu esperança ao conjunto italiano.
Até ao fim, o Benfica mostrou muita maturidade não deixando fugir a passagem às «meias» da Youth League, onde defronta o Club Brugge.