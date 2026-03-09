A Final Four da Youth League, que poderá contar com Benfica e Sporting, ainda na corrida, vão disputar-se em Lausana, na Suíça, a 17 e 20 de abril, segundo anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Os últimos três encontros da atual edição da prova (meias-finais e final), que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, vão ser disputados no estádio La Tuilière, com capacidade para 11 mil espetadores, devido às obras de remodelação do estádio Colovray, em Nyon, também na Suíça, palco de dez das onze finais anteriores.

Os jogos das meias-finais estão agendados para 17 de abril, uma sexta-feira, com início às 13h00 e 17h45 (horas de Lisboa), e a final da competição realiza-se na segunda-feira seguinte, 20 de abril, a partir das 17h45.

Benfica e Sporting podem qualificar-se para a fase decisiva da Youth League da época 2025/26, uma vez que vão defrontar nos quartos de final o Inter de Milão e o Real Madrid, respetivamente, em partidas marcadas para 18 de março, nos estádios das equipas italiana e espanhola.

As águias já conquistaram o título uma vez, na temporada 2021/22, depois de o FC Porto se ter tornado o primeiro clube português a erguer o troféu, em 2018/19, enquanto os leões têm como melhor resultado a presença nas meias-finais, em 2022/23.