O Real Madrid conquistou o segundo título na Youth League ao bater o sensacional Club Brugge, em Lausane, no desempate por penáltis (4-2), depois de um empate 1-1 no final do tempo regulamentar. Os merengues foram superiores na primeira parte, com alguns dos seus melhores jogadores em plano de destaque, mas os belgas cresceram na etapa complementar e, com toda a justiça, levaram o jogo para os penáltis.

Confira o FILME DO JOGO

Curiosamente, um título decidido entre as equipas que deixaram pelo caminho os candidatos portugueses. O Real Madrid tinha afastado o Sporting nos quartos de final (2-1), enquanto o Club Brugge surpreendeu o Benfica na meia-final (3-1).

Um jogo que até começou equilibrado, com os belgas, com o mesmo onze que bateram o Benfica, a privilegiarem a posse de bola, com uma boa rotação ao primeiro toque, em contraste com o jogo mais direto dos espanhóis que, sempre que ganhavam a bola, atacavam de imediato a profundidade, com Jesús Fortea e Álvaro Lezcano a descerem pelos corredores.

Duas formas de jogar bem distintas, mas enquanto os belgas não conseguiam chegar à área merengue, os espanhóis iam desmultiplicando-se em oportunidades, com particular destaque para as ações de Daniel Yáñez que, aos 12 minutos, assinou a primeira grande oportunidade do jogo, com um remate a rasar a barra.

Mais cinco minutos e o mesmo Yáñez proporcionou a defesa da tarde a Vande Driessche que foi buscar a bola ao ângulo. Nesta altura já era mais do que evidente o ascendente dos blancos que acabaram por chegar ao golo, aos 23 minutos, num lance com nota artística. Jesús Fortea desceu mais uma vez pela direita e cruzou para Jacobo Ortega, com um belo movimento, marcar de calcanhar.

Foi o quarto golo de Jacobo que também já tinha marcado ao Sporting. Um golo que deixou o Club Brugge atordoado, uma vez que, nos minutos que se seguiram ao golo, o Real Madrid podia ter voltado a marcar, numa pressão constante junto à área de Vande Driessche. Até ao intervalo, os belgas só conseguiram um remate enquadrado, por Koren, aos 38 minutos, mas era definitivamente o Real Madrid que estava por cima e a última oportunidade voltou a ser do inspirado Yáñez.

A segunda parte começou com uma alteração para cada lado e um Real Madrid bem mais recaído. A ideia era esperar pela resposta dos belgas, para depois atacar com transições rápidas, mas foi claramente um erro dar mais espaço aos belgas, como se veio a constatar.

O jogo ficou mais partido, mas era cada vez mais evidente o crescimento dos belgas e foi já sem qualquer surpresa que o conjunto comandado por Jonas De Roeck chegou ao empate aos 64 minutos. Uma grande combinação entre Andre Garcia e Koren, sobre a direita, com o esloveno e chegar à linha de fundo e a cruzar atrasado para a finalização fácil de Tobias Lund Jensen.

Tobias Lund-Jensen empata a final 🔥



📲 Vê a final 𝙜𝙧𝙖́𝙩𝙞𝙨 hoje em https://t.co/IfJZSCnA9o #DAZNYouthLeague pic.twitter.com/dHPq4rhIZX — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 20, 2026

O Real Madrid procurou reagir de imediato, voltando a subir as suas linhas e esteve muito perto de recuperar a vantagem, num pontapé de Villalba que tinha acabado de saltar do banco, mas o Club Brugge estava agora mais confiante e não permitiu nova supremacia dos merengues.

A final seguiu equilibrada até final, com os dois conjuntos a desprenderem-se das amarras táticas para tentarem chegar a um golo que podia valer o título, mas este nunca chegou e a taça foi mesmo decidida nos penáltis.

Na lotaria dos onze metros, Javier Navarro voltou a ser determinante, depois de já ter feito três defesas, no desempate com o PSG, na meia-final. O guarda-redes merengue defendeu os pontapés de Amengai e Koren e a festa foi mesmo dos merengues.

Uma edição que nos leva a destacar, entre os vencedores, os nomes de Jesús Fortea, Cestero, Daniel Yáñez e Jacobo Ortega, mas também do esloveno do Club Brugge, Tian Nai Koren.