Uma primeira parte adormecida e com dois golos para a Juventus serviu de tampão para as aspirações leoninas em Turim. O Sporting realizou uma segunda parte absolutamente demolidora, só que o estrago estava feito e acabou por não ir além do empate a dois golos, marcados por Bafdili e Paulo Simão.

Ainda sem derrotas nesta fase de liga da Youth League, os comandados de João Gião tiveram uma entrada pouco conseguida no sintético da academia da Juventus e o adversário não demorou muito até a aproveitar.

À passagem do minuto 11, um lance conduzido por Grelaud do lado esquerdo do ataque só terminou no fundo da baliza, com o pontapé certeiro de Mazur. O polaco não teve qualquer oposição e ainda beneficiou de um desvio num defesa para enganar Miguel Gouveia.

Ora, os leões até reagiram bem ao golo sofrido e tentaram responder de imediato, mas a falta de eficácia fez com que a Juventus dobrasse a vantagem cima da meia hora de jogo. Tudo começou num pontapé de Finocchiaro à trave da baliza leonina e na recarga estava lá Tiozzo para fazer o 2-0.

Um pontapé de primeira, com a bola a bater no poste e a beijar as redes, para alegria dos adeptos presentes nas bancadas, entre os quais Tatiana Pinto, internacional portuguesa e jogadora da Juventus, também com passagem pelo Sporting (entre 2016 e 2021).

Os dois golos de vantagem mantiveram-se até ao intervalo e João Gião optou por estrear Sandro Ferreira na Youth League, sendo que o avançado de apenas 16 anos rendeu o colega de posição, Diogo Martins, e acabou por se revelar decisivo para o desfecho do jogo.

Segunda parte demolidora (mas que não curou as feridas do leão)

A verdade é que o Sporting regressou dos balneários com uma atitude completamente distinta e a Juventus não mais conseguiu criar perigo, muito menos enquadrar qualquer remate com a baliza leonina. Destaque para um pontapé de Ivanildo Mendes logo aos 53 minutos, que só não deu golo porque Radu o evitou.

Foi já em cima do minuto 90 que o banco de suplentes leonino ganhou molas, quando Sandro Ferreira ganhou as costas à defesa da Juventus e serviu Bafdili para o primeiro dos leões. Um remate rasteiro e de primeira, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes.

Sem tirar o pé do acelerador, o Sporting conseguiu restabelecer a igualdade na sequência de um pontapé de livre absolutamente estrondoso de Flávio Gonçalves. A bola bateu com um estrondo no poste e sobrou para o pé direito de Paulo Simão, irmão do internacional português Rafael Leão, que só teve de encostar para o 2-2.

Este resultado deixa os leões na oitava posição desta fase de liga (à condição), com oito pontos e à mercê de clubes que ainda não jogaram nesta jornada e os podem ultrapassar: Leverkusen, Benfica, Man. City e Villarreal.