Os jovens do Benfica venceram esta terça-feira o Club Brugge por 3-0, numa partida a contar para a sexta e última jornada da UEFA Youth League.

O Benfica ainda não tinha o apuramento fechado e uma eliminação até era possível se as águias não vencessem. O Bolonha, por sua vez, já estava eliminado da competição.

No Seixal, o Bolonha começou melhor. Logo aos 2 minutos, Tonin trabalhou muito bem dentro da área e obrigou Voitinovicius a aplicar-se.

No entanto o bom início da equipa italiana foi sol de pouca dura. Aos quatro minutos Gustavo Varela encontrou Gonçalo Moreira sozinho na área italiana e o avançado atirou cruzado para o fundo das redes.

Logo a seguir, novo duelo entre Gonçalo Moreira e Pessina, mas desta vez o guarda-redes italiano levou a melhor.

O resto do primeiro tempo resume-se num domínio claro do Benfica que acabou a primeira parte com oito remates enquadrados, no entanto, Massimo Pessina foi tendo sempre resposta para as oportunidades criadas pelas águias.

Contudo, ao minuto 33 mais um golo do Benfica. Grande trabalho de Ivan Lima na ala esquerda do ataque das águias e só foi travado dentro da área por Jaber.

Entrada fora de tempo do defesa do Bolonha e o árbitro Ishmael Barbara não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade. Gonçalo Moreira assumiu a marcação da falta e bisou no encontro.

O avançado de 18 anos ainda juntou aos dois golos, uma assistência, e que assistência. Uma «colher» perfeita encontrou Gustavo Varela e o avançado do Benfica cabeceou por cima de um Pessina impotente. 3-0 para as jovens águias.

Com este triunfo, o Benfica assegura a presença nos playoffs da UEFA Youth League e aguarda pelo dia 20 de dezembro, quando será o sorteio da próxima fase da competição. Já o Bolonha termina a participação na prova.