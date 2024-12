Os jovens do Sporting venceram esta terça-feira o Club Brugge por 0-1, numa partida a contar para a sexta e última jornada da UEFA Youth League.

O Sporting já estava com o apuramento assegurado, e o Brugge já sabia que estava eliminado. Por isso os jovens leões tentavam a melhor classificação possível, mas sempre dependentes do que o Inter faria no seu jogo.

Na Bélgica, um início de jogo com os leões por cima. Primeiro por intermédio de Lucas Taibo, que cabeceou ao lado e os ataques dos extremos leoninos causavam o pânico na defesa belga.

Aos 17 minuto, o primeiro golo da partida. Livre marcado do lado direito, com o médio belga Amengai a ter a infelicidade de desviar a bola para dentro da própria baliza. O guarda-redes Driessche nada pode fazer, 0-1 para o Sporting.

Logo a seguir o Club Brugge tentou reagir. Ao minuto 19, ótimo trabalho de Van Britsom, que encontrou Jansen isolado, mas o avançado dinamarquês atirou muito ao lado.

Ao minuto 38 foi a vez de Bisiwu, com um grande remate obrigar Miguel Gouveia a responder com uma enorme defesa.

Na segunda parte, o Club Brugge entrou muito melhor e começou a dominar o encontro. Prova disso foram os nove cantos a favor da equipa belga contra zero do Sporting, apenas na segunda metade do encontro.

O Sporting limitou-se a gerir o encontro, mesmo cedendo a iniciativa do jogo aos belgas. O Club Brugge mesmo assim não conseguiu converter em golo. O melhor que os belgas conseguiram foi uma bola ao poste depois do remate de Bisiwu.

Com este triunfo, os jovens leões garantem o segundo lugar da classificação, dado que o Inter venceu a sua partida. O Club Brugge caiu para o 29.º posto.

Veja aqui o único golo da partida: