Os jovens do Benfica foram esta quarta-feira derrotados no Mónaco por 1-0, numa partida a contar para a quinta jornada da UEFA Youth League.

O Benfica vinha de um empate a três golos frente ao Bayern Munique e queria manter a invencibilidade na prova.

No Mónaco, um início de jogo muito partido e nem sempre bem disputado. Aos 18 minutos, o momento que marcou a primeira parte: expulsão com vermelho direto de Olívio Tomé depois do avançado do Benfica ter pisado o adversário do Mónaco na cabeça.

Nos jeunes Rouge & Blanc évoluent en supériorité numérique depuis l'expulsion de Tomé, il y a quelques minutes 🟥

25' 0️⃣-0️⃣

Mesmo assim, a diferença no número dos jogadores não se fez notar durante quase todo o primeiro tempo. No entanto, a resistência das jovens águias durou até quase ao intervalo, altura em que Michel com um remate dentro da área, a bola ainda ressaltou na defesa benfiquista e traiu Voitinovicius.

L'AS Monaco mène d'un but d'écart (1-0) à la pause contre le SL Benfica en Youth League ! 🇲🇨👏



L'AS Monaco mène d'un but d'écart (1-0) à la pause contre le SL Benfica en Youth League ! 🇲🇨👏

🟥 L'équipe lisboète évolue à 10 depuis la 18e minute.

Na segunda parte, o Benfica tentou reagir. As entradas de Gonçalo Moreira e Eduardo Fernandes trouxeram alguma esperança e vivacidade ao ataque das águias mas a superioridade numérica dos monegascos acabou por ditar o resultado final.

Com este resultado, o Benfica cai para o 16.º lugar com oito pontos, a dois do apuramento, e perde a invencibilidade na competição. Já o Mónaco ascende ao 17.º posto, com os mesmos oito pontos das águias.