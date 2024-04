O Olympiakos apurou-se, esta sexta-feira, para a final da Youth League.

Em Nyon, a formação da Grécia levou a melhor sobre o Nantes, no desempate por grandes penalidades. Ao fim de 120 minutos, o nulo no resultado obrigou à decisão da marca dos onze metros e aí, o Olympiakos foi mais forte, já que marcou com sucesso por três ocasiões, contra apenas uma da equipa gaulesa.

Falta agora conhecer o adversário do Olympiakos na final desta segunda-feira, que vai sair do jogo entre FC Porto e Milan, que se joga a partir das 17h.