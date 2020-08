Na vitória do Salzburgo por 4-3 diante do Lyon, em jogo a contar para a Youth League, o guarda-redes do emblema austríaco, Daniel Antosch defendeu três vezes o mesmo pénalti, ou melhor três tentativas da mesma grande penalidade assinalada.

No primeiro pénalti, Antosch projetou-se para a direita, defendeu o remate, mas no entender do árbitro, tirou os dois pés da linha de golo, motivo que obrigou a repetição do pénalti.

O mesmo sucedeu no segundo, tendo desta feita o homem do Salzburgo sido admoestado, porque de acordo com a nova regra das grandes penalidades, os guarda-redes têm que ter pelo menos um pé sobre a linha de golo, podendo dar impulso com o outro pé para se projetarem para a defesa

À terceira tentativa, Florent da Silva mudou o lado do remate e bateu para o canto inferior direito da baliza. Antosch previu que à terceira o seu opositor tentasse algo diferente, e voltou a agarrar a bola.

Mérito para o guarda-redes do Salzburgo, que teve o condão de por três vezes adivinhar o lado para que a bola foi rematada, mas muito demérito para o francês de 17 anos, que em nenhuma das três vezes colocou bem a bola, ou rematou forte o suficiente.

Veja o vídeo deste momento pouco comum aqui.