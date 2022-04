O Red Bull Salzburgo goleou o Atlético Madrid por 5-0, em Nyon, e marcou encontro com o Benfica na final da UEFA Youth League, agendada para a próxima segunda-feira, 25 de abril (17h00).

Horas depois de os portugueses terem eliminado a Juventus, a equipa austríaca não deu hipóteses ao seu adversário e prepara-se assim para reeditar a final de 2017.

A 24 de abril de 2017, no mesmo Centre Sportif de Colovray, o Salzburgo de Marco Rose bateu o Benfica de João Tralhão, que contava com jogadores como Rúben Dias e João Félix, por 2-1. Cinco anos depois, as duas equipas estão de volta à decisão.

O Atlético Madrid de Fernando Torres fez um percurso notável na presente Youth League, mas foi claramente inferior aos austríacos nesta sexta-feira.

Roko Simic, avançado com um potencial tremendo, bisou para o Salzburgo na primeira meia-hora (15m e 28m) e cavou o fosso. Primeiro a passe de Kameri, depois na cobrança de uma grande penalidade.

Seria precisamente Dijon Kameri, outro talento a ter em conta na formação austríaca, a marcar o 3-0 ainda antes do intervalo. O médio, assistido por Simic, desferiu um remate soberbo para o fundo da baliza do Atlético, no melhor golo da tarde.

Os jovens «colchoneros» tentaram responder na segunda parte, mas Sahin ainda aumentou o desespero do Atlético (67m), com um remate forte que sofreu um desvio.

Sem nunca perder a baliza contrária de vista, o Salzburgo viria mesmo a chegar ao quinto golo, já ao cair do pano, por intermédio de Baidoo. Avassalador no processo ofensivo, à atenção do Benfica.