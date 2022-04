Sporting e Benfica defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 15 horas, no derradeiro jogo dos quartos de final da UEFA Youth League. O encontro disputa-se em Alcochete, no Estádio Aurélio Pereira.

Os leões estão a fazer a melhor época do clube na competição e procuram, pela primeira vez, chegar às meias-finais. Já o Benfica tem um melhor historial, tendo já sido finalista vencido por três ocasiões, perdendo para Barcelona (2013/14), Salzburgo (2016/17) e Real Madrid (2019/20).

Será a primeira vez que os rivais de Lisboa se defrontam numa competição europeia de futebol.

O vencedor do duelo encontra a Juventus nas meias-finais, a 22 de abril. A outra meia-final é entre Atlético de Madrid e Salzburgo. A final é a 25 de abril. As meias-finais e a final jogam-se no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, Suíça.

Siga o Sporting-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol.