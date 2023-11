O Sp. Braga recebe o Union Berlim, a partir das 14h00, na 5.ª jornada do Grupo C da UEFA Youth League.

ACOMPANHE O SP. BRAGA-UNION BERLIM AO MINUTO

A formação minhota está no 2.º lugar do Grupo C, com oito pontos, os mesmos que o Real Madrid. Union Berlim e Nápoles têm três pontos cada.

Em caso de triunfo, a equipa minhota garante desde já a continuidade na prova, seja em primeiro, com acesso direto aos oitavos de final, ou em segundo, com passagem para um play-off de acesso aos oitavos.

Eis os onzes:

SP. BRAGA: João Carvalho; Guilherme Costa, Nuno Matos, Henrique Sá, Chissumba, Guilherme Barbosa, Diego Rodrigues, Rúben Furtado, João Gonçalves, Kauan Kelvin e José Rodrigues.

UNION BERLIM: Stein; Prosche, Ackermann, Grunwald e Ibrahimi, Engelbreth, Kemlein, Kalayci, Ciobanu, Friedrich e Asanji.