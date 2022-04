Filipe Pedro, treinador dos sub-19 do Sporting, em declarações reproduzidas pela agência Lusa, analisa a goleada caseira sofrida diante do Benfica, nos quartos de final da Youth League (0-4):

«Tínhamos delineado uma estratégia de pressão alta, que não se verificou. Então, fomos baixando um pouco na primeira parte, demos a iniciativa ao Benfica. O vento influenciou e, aos poucos, o Benfica começou a ganhar algum ‘élan’ na primeira parte sem, no entanto, criar grandes oportunidades de golo.»

«Tivemos alguma dificuldade com bola, sempre sob muita pressão, não conseguimos sair muitas vezes. Foi mais em bolas em profundidade que conseguimos criar as nossas ocasiões, que também não foram claras.»

«Num dos cruzamentos, o Benfica acaba por fazer por 1-0. Tentámos pressionar mais na segunda parte, em que entrámos melhor, e quando estávamos no momento de criar oportunidades e começar a capitalizar essa superioridade em golos, acabámos por sofrer o segundo golo num lance de transição.»

«A partir daí, existem dois momentos-chave, que nos impedem de reagir. Estávamos a preparar as substituições e levámos logo o terceiro golo, e, passado um pouco das substituições, temos a expulsão. Associado à expulsão, nos últimos 20 minutos, o Dário [Essugo] já estava a sentir muito cansaço, portanto nalguns momentos estávamos não com nove, mas com oito [jogadores de campo]. Mas deixar aqui bem claro que os jogadores foram inexcedíveis, não só neste jogo como também na competição.»

«Saímos de cabeça erguida, apesar de a derrota ter sido pesada, que os números foram exagerados pelas vicissitudes do jogo. Não estamos satisfeitos, queríamos continuar na competição, mas estamos orgulhosos.»

«Estes jogos são todos muito competitivos e decididos em pormenores. Acredito que por um pormenor pendeu para o Benfica, que podia ter pendido para nós em alguns momentos em que chegámos à área deles e não conseguimos. Depois, acredito, sim, que estes momentos-chave tiveram um grande peso no resultado».